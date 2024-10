Maximilian Ibrahimovic: “Conta solo il Milan. Maldini una leggenda. Leao …”

Maximilian Ibrahimovic: "Giocare per il Milan è speciale. Quel gol nel derby ..."

Quando hai iniziato a giocare a calcio? "Ho iniziato piuttosto tardi, avevo nove anni. Ho iniziato in un club locale in Francia, a Parigi. Sono rimasto lì per qualche mese, forse per un anno. Poi ho giocato nell’academy del PSG. Dopo sono passato all’academy del Manchester United. Dopo ci siamo trasferiti negli USA, ho giocato in un club locale a Los Angeles. Poi per gli ultimi mesi ho giocato per i L.A. Galaxy. Poi mi sono trasferito in Svezia, sono andato all’Hammarby. E infine mi sono trasferito in Italia per giocare con il Milan".