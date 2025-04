Tare: 'Milan? Può competere per lo Scudetto'. Su Allegri e Conte...

Il Milan continua nella sua ricerca per il nuovo direttore sportivo . Dopo la frenata per Paratici e le voci di oggi che escludono D'Amico , uno dei candidati principali potrebbe essere Igli Tare . L'ex dirigente della Lazio è stato ospite di Tring TV Albania. Tare ha parlato anche del Milan. Non solo, il dirigente ha parlato anche degli allenatori che gli piacciano. Ecco le sue parole (traduzione da RadioRossonera).

"Sul Milan non posso dire nulla. Comunque ha una bella rosa e può competere per lo Scudetto. Allegri e Conte sono i migliori allenatori italiani. Il Napoli non ha una squadra così forte da competere per il titolo fino alla fine. Il suo punto di forza è Antonio Conte, che è un fenomeno. Ovunque vada influisce subito. Simone Inzaghi era un predestinato, l'ho sempre detto anche ai tempi della Lazio. E ha ancora margini di miglioramento". Queste le parole di Tare, che possano essere un indizio per il futuro del Milan? Solo il tempo lo dirà.