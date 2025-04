Tare smentisce: “Nessuna intervista su Milan e allenatori”

L'ex dirigente della Lazio Tare ha tenuto a precisare che, le parole trapelate in queste ore in merito al Milan e ad allenatori non siano vere

Il Milan continua nella sua ricerca per il nuovo direttore sportivo. Dopo la frenata per Paratici e le voci di oggi che escludono D'Amico, uno dei candidati principali potrebbe essere Igli Tare. L'ex dirigente della Lazio ha tenuto a precisare che, le parole trapelate in queste ore in merito ai rossoneri e ad allenatori italiani non siano vere. In una nota a LaPresse, il dirigente ha fatto sapere di non avere rilasciato alcuna intervista riguarda i rossoneri o allenatori.