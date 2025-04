Su Jovic e le due punte: "Ora per giocare con il 4-4-2, uno dei sistemi che mi piace di più, non penso che siamo una squadra pronta, equilibrata e solida. Non possiamo giocare con due punte, Rafa Leao e Theo Hernandez che attaccano molto. Con due punte non sei per forza più offensivo. Dipende da come ti muovi. Jovic vuole giocare, anche i primi sei mesi non ha giocato tanto. Con me ha avuto minutaggio. Ha lavorato in modo specifico e ora ci dà qualcosa, è a disposizione. Poi vedremo".