Roma, Ghisolfi: “Saelemaekers? Ecco quando parleremo con il Milan”

Su Claudio Ranieri: "Può restare? Lui ha detto che sarà un dirigente e penso che sarà un grande dirigente per la Roma. Ha portato personalità, è un uomo diverso che ha portato calma e serenità. Conosce la Roma e la città conosce tutti i giocatori. Per me è una grande opportunità lavorare con lui, sono molto contento".

Su Devyne Rensch: "In chiusura? Non voglio commentare ogni nome ma stiamo lavorando su questa poszione. Stiamo cercando un giocatore che possa giocare da terzino destro, da braccetto e da quinto. Un giocatore che porti continuità tecnica alla squadra e con la mentalità per giocare alla Roma".

Su Davide Frattesi: "Non voglio fare nomi di giocatori di altre squadre, anche se sono figli di Roma. La cosa più importante è la partita di stasera. So che volete parlare di mercato ma dobbiamo giocare questa sera".