Milan Futuro, Bonera: “Sarebbe bello essere competitivi in poco tempo”

La partita tra Pescara e Milan Futuro si è conclusa con una netta vittoria per i padroni di casa, che si sono imposti per 4-1. Daniele Bonera , allenatore dei rossoneri under 23, ha parlato nel post partita a Milan TV. Ecco le sue parole sulla pesante sconfitta.

Milan Futuro, Bonera rammaricato: "Vorrei dare giocatori importanti..."

"Partita contro la migliore squadra del torneo. Non siamo riusciti ad essere aggressivi, non siamo stati bravi nelle secondo palle. E' un risultato negativo meritato. Sarebbe bello essere competitivi in poco tempo e dare giocatori importanti alla prima squadra, ma il percorso non è semplice, lo sapevano da luglio che ci potevano essere alti e bassi. L'avversario era importante, ma non è stata la nostra migliore versione".