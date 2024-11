Milan Futuro, Bonera soddisfatto della prestazione. Un rammarico

Allo stadio 'Felice Chinetti' è andata in scena la sfida, valevole per la 14^ giornata del girone B di Serie C , fra Milan Futuro e Arezzo . I rossoneri si fanno rimontare per due volte e buttano via tre punti a pochi minuti dal termine. Daniel Bonera , allenatore dei rossoneri, ha parlato nel post partita a 'Milan TV'. Qui le sue parole sulla prestazione ( QUI TUTTE LE PAROLE ).

"Rammarico per il risultato, ma la prestazione mi è piaciuta. Abbiamo combattuto ad armi pari, peccato per il gol preso su calcio piazzato. Devo fare i complimenti alla squadra per la prestazione. Sono contento e soddisfatto perché abbiamo creato situazioni per fare gol contro l'Arezzo, non è semplice, loro lotteranno per obiettivi importanti. Noi dobbiamo continuare su questa strada". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Novità importanti sul rinnovo di Theo Hernandez >>>