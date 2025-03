Pastore: “Chi è la proprietà del Milan? Ditecelo”. Poi critica Furlani

"Il problema del Milan è che il peso maggiore lo ha un dirigente che a suoi dire, aveva fatto capire di non sapere nulla di calcio e si era anche defilato dalle competenze tecniche". Così Giuseppe Pastore , giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha analizzato la possibile scelta del nuovo direttore sportivo del Milan ( QUI LE NOSTRE NEWS ) . Ecco il suo parere su Furlani durante 'Fontana di Trevi', podcast di 'Cronache di spogliatoio'.

Milan, Pastore sul direttore sportivo: "Perché Furlani si arroga questo diritto?"

"Che lo ritroviamo ora a decidere il prossimo direttore sportivo mi sembra un controsenso, perché Furlani si arroga questo diritto? Chi è la proprietà del Milan? Ditecelo. Se Furlani sceglierà, con quale criterio lo farà? Detto che non abbiamo capito ancora chi ha fatto le scelte in questa stagione e chi ha creato questo casino tecnico nel Milan. Vedremo come andrà, ma è la scelta importantissima".