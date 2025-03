Milan, Leao è sottovalutato: il confronto con Vinicius e Barcola dice…

Milan, Leao è uno dei giocatori più criticati da parte di giornalisti, opinionisti e anche tifosi. Il portoghese, infatti, finisce spesso nell'occhio del ciclone, tant'è vero che, secondo gli ultimi rumors di calciomercato, la sua permanenza al Milan in estate non sarebbe affatto sicura. Lui, con Theo Hernandez e Maignan, potrebbe essere ceduto e sacrificato. In tutto questo Leao è stato spesso messo in panchina sia da Fonseca che da Conceicao, un modo forse per spronarlo o per utilizzarlo a gara in corso come arma dalla panchina. E Leao ha risposto eccome, ultima volta a livello cronologico contro il Lecce. Vedendo i numeri stagionali di Rafa, la narrativa contro il portoghese è spesso sbagliata e si tende a sottovalutare l'impatto del giocatore sul destino del Milan. Abbiamo fatto un interessante confronto statistico.