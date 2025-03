Il Milan starebbe già lavorando in vista della prossima sessione di calciomercato estiva e uno dei candidati per il ruolo di sostituto di Theo Hernandez, in caso di addio di quest'ultimo, è Maxim De Cuyper del Club Brugge. Per il terzino belga, in realtà, non c'è alcun affare in corso anche perché c'è da dire che tutte le operazioni sono in stand-by finché non arriverà il direttore sportivo per la stagione che verrà. Tanto, infatti, dipenderà da chi arriverà in quel ruolo e, a seconda della figura che verrà scelta, qualcosa potrebbe cambiare in un senso o nell'altro.