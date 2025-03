Milan, prove di disgelo Ibrahimovic-Furlani: interviene Cardinale! Sul DS …

Milan, Cardinale mette tutti d'accordo: disgelo in vista tra Ibrahimovic e Furlani. Da capire ...

Sembra però che ci siano segnali o comunque tentativi di disgelo. Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', infatti, Gerry Cardinale avrebbe ricordato a Giorgio Furlani come lo stesso Zlatan Ibrahimovic abbia comunque voce in capitolo. Non solo, perché gli ha spiegato come gli incontri con Fabio Paratici, Igli Tare e Andrea Berta siano stati preliminari. Ora resta solo da capire se lo svedese accetterà di avere meno voce in capitolo, data la sua personalità. LEGGI ANCHE: Milan, Leao è sottovalutato: il confronto con Vinicius e Barcola dice...>>>