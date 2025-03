Il nome di Fabio Paratici è sempre molto in voga a 'Casa Milan': è un direttore sportivo vincente con legami molto forti. La sua squalifica terminerà a giugno, ma può operare già consulente esterno e, pertanto, potrebbe già mettersi al lavoro adesso. Anche se è consapevole che, al Milan, non troverebbe il budget, che ha avuto per dieci anni alla Juventus o anche quello ottenuto in Inghilterra al Tottenham .

Paratici in voga, Tare in calo, D'Amico in rialzo

In calo le quotazioni di Igli Tare, che sembrava in pole position dopo i colloqui londinesi di Cardinale e Ibra. Mentre, per 'Tuttosport', salirebbero di quota le chance di Tony D'Amico, ex Hellas Verona oggi all'Atalanta, uno degli artefici dei recenti risultati della 'Dea'. Furlani, ad ogni modo, parlerà con tutti, anche con profili stranieri. Sebbene la sensazione che filtra sia quella di una predisposizione per un direttore sportivo italiano. LEGGI ANCHE: Paratici e Allegri di nuovo insieme al Milan? Ecco la situazione >>>