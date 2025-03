'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, sebbene in casa Milan le decisioni più importanti resteranno collettive, d'ora in poi l'ultima parola anche sull'area sportiva sarà quella dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Il quale, non a caso, sta portando avanti il 'casting' per la nomina del direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi.