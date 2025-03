Calciomercato Milan, almeno due nuovi difensori: ecco gli obiettivi

In un momento della stagione in cui il Milan di Sérgio Conceição punta a risalire la china in campionato e, magari, a giocarsi la Coppa Italia nella finale del prossimo 14 maggio allo stadio 'Olimpico' di Roma, il futuro e il calciomercato pervadono la mente dei tifosi rossoneri più sognatori. L'attuale annata, infatti, è quasi totalmente da dimenticare e c'è la forte speranza che, per l'anno venturo, le cose in casa rossonera possano andare decisamente meglio. Prima, però, ci sono alcuni passi fondamentali da compiere per iniziare il tutto con il piede e con il piglio giusto. PROSSIMA SCHEDA