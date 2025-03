Paratici e Allegri di nuovo insieme al Milan? Ecco la situazione

Motivo per cui i bianconeri puntarono prima su Maurizio Sarri , poi su Andrea Pirlo . Inevitabile l'iniziale freddezza tra i due. Poi, però, il rapporto si è ricomposto con il tempo e si sono riavvicinati grazie a ... Londra . I due si sono ritrovati più volte a vedere partite di Premier League . Allegri per studiare l'inglese e perché ama la Capitale britannica; Paratici perché, nonostante la squalifica, si è tenuto aggiornato guardando le gare dal vivo e in tv.

Ora, dinanzi la prospettiva di dover ricostruire un Milan vincente, Paratici avrebbe pochi dubbi su quale allenatore italiano puntare: chi, se non Allegri? È il tecnico (in attività) con più campionati in bacheca e ha dimostrato di "cavarsela" anche in Europa. È chiaro però che Allegri non ha come unico sponsor Paratici: anche Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimović e Geoffrey Moncada lo stimano. E se lo svedese durante la prima esperienza comune al Milan ha avuto con lui da ridire per alcune decisioni tattiche, la stima per il professionista è rimasta.