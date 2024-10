Milan, Orsato: “Il giallo a Maldini a San Siro. Ecco cosa mi disse”

"La mia prima gara a Milano fu Milan-Siena, il primo ammonito a San Siro fu Paolo Maldini. Borriello, allora designatore con Collina, mi disse 'ragazzino non guardare il terzo anello di San Siro, sennò te la fai addosso'. Io ascoltai, ma al primo fallo da giallo della partita io sventolai il cartellino d'istinto, senza vedere che fosse di Maldini. Lui mi disse 'poi te la vai a vedere in TV se fosse ammonizione questo fallo'. Risposi di non averla visto che abitavo in montagna. Sono anche contento di avere arbitrato l'ultimo confronto tra Maldini e Del Piero in Milan-Juventus". LEGGI ANCHE: Milan Primavera, Bonomi è il leader a suon di gol: altro talento rossonero