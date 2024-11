Milan-Juventus, Pellegatti: “Dirigenza e proprietà, dov’è l’errore? Partita da zero”

"Mi viene in mente subito un numero: zero. Una partita da zero: tiri in porta, zero emozioni. Un punto che al Milan non serve a nulla. Zero anche sul piano della qualità. Sono rimasto seduto, nulla. Prendetevela con chi volete. Fischi alla fine, una delusione. Che cosa ci serve questo punto? Andava bene se battevi il Cagliari. Guardando la classifica sono 9 punti dall'Inter. Rimarranno le accuse e le colpe a Fonseca. Io dico, riusciamo a battezzarne undici con lo stesso schema? Vogliamo mettere in campo i nostri undici? Uno schema di base. I giocatori: abbiamo visto troppi errori. Chukwueze mette due cross nel finale che non si possono vedere. Navighiamo a vista, speriamo di avere la continuità di arrivare almeno quarti. Dopo due anni dallo scudetto non andarci nemmeno... Mi pongo anche domande sulla proprietà e la dirigenza. Qualcosa avranno sbagliato. Dov'è l'errore? Qualcosa dev'essere successo. Della partita non c'era da dire nulla". LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, i tifosi stroncano Emerson Royal: "Il più scarso della Serie A!"