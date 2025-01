Milan Futuro, Magni: “Ho iniziato con un attimo di difficoltà. Mi devo riadattare”

“Secondo me ci meritavamo qualcosa in più. Abbiamo fatto un’ottima partita con un ottimo carattere. Dobbiamo essere sempre così. Continuiamo con questo atteggiamento perché le soddisfazioni arriveranno“.

“Una cosa molto importante è che non abbiamo subito gol. Dobbiamo continuare così, con questa attitudine difensiva. Il gol poteva e forse doveva arrivare ma va bene così, dobbiamo cercare in tutti i modi di fare gol. Attaccare e difendere con questa costanza porteranno, come detto prima, a dei risultati“