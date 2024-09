Fabio Capello, intervenuto sulle frequenze di Deejay Football Club di Radio Deejay, ha parlato anche del Milan. In particolare di Fonseca

Fabio Capello , intervenuto sulle frequenze di Deejay Football Club di Radio Deejay , ha parlato anche del Milan . In particolare l'ex allenatore rossonero si è soffermato sul futuro di Paulo Fonseca e sulla situazione di Theo e Leao . Ecco il suo pensiero (parole riprese da Tuttomercatoweb).

Milan, il futuro di Fonseca, le sue idee e il caso Theo-Leao. Parla Capello

"Theo-Leao? Non mi aspettavo una presa di posizione più decisa del Milan, non mi sarebbe sembrato il caso. La società doveva intervenire dicendo che l'allenatore non si tocca, ma con i giocatori deve intervenire l'allenatore: ha il ruolo più importante, è lui che deve ricreare la sintonia".