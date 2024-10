Milan, Ordine: “Leao era il cocco di Pioli. Ma Fonseca si organizzi”

"Fonseca può fare tutte le scelte, ma così dà l'idea di volere fare guerra a Leao e danneggia il Milan, Leao e lo stesso Fonseca. Non abbiamo detto nulla dopo il cooling break, dopo l'Udinese, ma non puoi continuare così, su questo piano. Leao non ti garantisce le chiusure? Era abituato ad essere il cocco di Pioli, della società e dei tifosi. A un certo punto devi fare una scelta di fondo. Ti organizzi in modo tale da supportare il fatto che non ritorni". LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Allegri? Devo vedere con i miei occhi". Una domanda su Cardinale