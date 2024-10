Monza-Milan, probabili formazioni: Leao, Theo e Reijnders titolari da subito

Monza-Milan, 11^ partita della Serie A 2024-25. Sabato 2 novembre alle ore 20:45, i rossoneri di Paulo Fonseca giocheranno allo 'U-Power Stadium' in una gara ricca di significati. Nel ricordo del doppio ex Silvio Berlusconi, sono tantissimi gli ex rossoneri presenti nei brianzoli: Adriano Galliani in dirigenza, Daniel Maldini in campo e Alessandro Nesta in panchina. Manca ancora qualche giorno alla sfida, ma arrivano le prime indicazioni. Ecco le probabili formazioni di Monza-Milan.