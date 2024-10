Milan, il noto allenatore ne ha per tutti: doppia bordata a Fonseca e Ibrahimovic

"Fonseca non è da grande squadra. Noi allenatori abbiamo certezze e viviamo di regole. Se cambiano i rigoristi, io il calciatore lo cambio subito dopo aver battuto il rigore. A meno che il rigorista non se la sente, allora è un altro discorso. Ma io nel Milan vedo che la squadra non rispetta il mister, perché manca la società. Fonseca è abbandonato dal club e i giocatori se ne accorgono. Per me il primo colpevole è Ibrahimovic, che non sa fare il suo mestiere. In campo è un numero 1, giocatore più forte al mondo. Ma come dirigente sta sbagliando tutto. Non mette regole e dovrebbe essere d'esempio. Se un personaggio come Ibra mi scegliesse, io mi confronterei sempre. Non mi faccio imporre decisioni, non mi faccio dire cose tecniche, sicuramente non può parlare di questioni di campo. Ho saputo che Ibra ha fatto riunioni senza allenatore. Mi dimetterei. Mi sono dimesso a Terni con un contratto di quattro anni perché un presidente voleva far giocare un calciatore".