Di Canio: 'Tonali perfetto per l'Inter'. Boban: 'Smettila subito. Doloroso...'

Paolo Di Canio , ex attaccante della Serie A, ha parlato a Sky Sport di Sandro Tonali e della possibilità di vederlo indossare la maglia dell'Inter. Ecco il parere dell'opinionista: "Per l’ Inter il giocatore ideale si chiama Sandro Tonali anche se so che è irrealistico. Vuole tornare in Italia".

Ex Milan, Tonali all'Inter? Di Canio: "Sarebbe perfetto". Boban risponde così

All'ex giocatore della Lazio, però, ha risposto Zvominir Boban, ex giocatore e dirigente del Milan. Boban va contro Di Canio: "No, no, smettila subito, è un discorso molto doloroso. Non credo comunque, Marotta è stato chiaro, è cambiata la filosofia. L'Inter sta diventando come il Milan nella gestione". Queste le parole di Boban su Tonali e le voci che lo vorrebbero all'Inter. Vedremo se il centrocampista del Newcastle tornerà davvero in Serie A nelle prossime stagioni e se lo farà indossando una maglia rivale del Milan.