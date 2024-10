Calciomercato Milan – Idea van Bommel? Le sue parole sul futuro fanno sognare

Ruben van Bommel, attaccante dell'AZ Alkmaar e figlio di Mark, ex centrocampista rossonero, è stato recentemente accostato al Milan in vista della sessione invernale di calciomercato. Lo stesso centravanti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'NOS', ente radiotelevisivo olandese, soffermandosi anche sul suo futuro e sul sogno rossonero. Ecco, dunque, le sue parole in merito.