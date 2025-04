Paul Pogba è volato negli Stati Uniti per assistere al match dei Los Angeles FC sugli spalti ha incontrato l'ex Milan Giroud

