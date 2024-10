Inter-Juventus, Inzaghi: “Non si possono prendere 4 gol su 4 tiri in porta”

Le parole di Simone Inzaghi al termine di Milan-Juventus

DELUSIONE – «C’è delusione, ma da allenatore devo ripartire. Tu puoi prendere 4 tiri in porta, ma non puoi subire 4 gol. Giocavamo contro una squadra che non aveva preso nessun gol su azione e noi potevamo fare 7 o 8 gol stasera. Abbiamo regalato un gol a Yildiz lasciando troppo campo dopo una rimessa laterale. Meritavamo ampiamente di vincere la partita. Non ho ancora parlato con i ragazzi perchè ho visto tanti volti tristi. Abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto della difesa la sua forza e abbiamo creato tantissimo».