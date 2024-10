Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, avrebbe inserito nella lista dei desideri per le prossime sessioni di calciomercato il gioiello del Tottenham. E potrebbe essere proprio lui il fattore decisivo perché l'operazione vada in porto. Stiamo parlando di Dejan Kulusevski, ex Juventus, ora in forza agli Spurs, che era già stato seguito in passato dai rossoneri. Lo svedese qualche tempo fa aveva dichiarato: "È bellissimo averlo in squadra. Per noi giovani è sempre stato un idolo, siamo cresciuti con lui. Gli ho chiesto tante cose e lui risponde, mi aiuta, ci aiuta, è una persona fantastica. Zlatan è stato così umile e gentile tutto il tempo".