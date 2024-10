Inchiesta Curve Milan e Inter, Pastore: “Perché i dirigenti non hanno denunciato?”

"Mi ha colpito il PM che ha detto che di tutte queste pressioni, richieste e pretese ai vari dirigenti e anche all’allenatore dell’Inter, nessun dirigente abbia mai denunciato la cosa. Perché dirigenti così importanti come per esempio Marotta in tot anni non hanno denunciato?. C’è una totale sfiducia verso la giustizia per risolvere le questioni. Se hai a che fare coi malavitosi non hai fiducia che denunciare una cosa possa risolverla perché ci sono soggetti, figure o dinamiche anche rischiose".