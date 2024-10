Inchiesta Curve: cosa rischiano Inter e Milan? Ecco i dettagli

Indagini della Procura di Milano, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', si sono concluse con arresti per capi delle Curve di Inter e Milan

Le indagini della Procura di Milano , come riporta 'La Gazzetta dello Sport', si sono concluse ieri con il blitz della Mobile e l’arresto di 19 persone, tra i capi delle curve di Inter e Milan . Gli indagati sono in tutto una quarantina, nessuno è tesserato dei due club. Tra i reati contestati, a vario titolo, sono associazione per delinquere con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, possesso e fabbricazione di documenti falsi, oltre ai più comuni “reati da stadio”.

Nella curva dell’Inter, continua la rosea, tra i destinatari delle misure ci sono Andrea Beretta, il nuovo reggente della Nord, Renato Bosetti, il vice Marco Ferdico. Tra gli ultras del Milan, in carcere Luca Lucci e suo fratello Francesco. E anche Islam Hagag, più noto come “Alex Cologno”, e Christian Rosiello, i bodyguard di Fedez. A riprova del “patto” tra la Nord e la Sud, c’è anche l’accordo verbale tra la triade Ferdico-Bellocco-Beretta e i Lucci, per la “spartizione” del ricavato del bagarinaggio dei biglietti della finale di Champions League a Istanbul, il 10 maggio 2023. Il procuratore Viola sottolinea come il tifo per le due squadre di Milano, per alcuni di questi soggetti, fosse solo un pretesto. L’obiettivo erano i soldi facili.