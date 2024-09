Arresti per gli ultras di Inter e Milan: infiltrazioni mafiose nelle curve

Indagate, nello specifico, per associazione a delinquere, con l'aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri reati gravi. Gli indagati, a quanto pare, sono quasi tutti riconducibili agli ultras di Inter e Milan. Tra questi ci sarebbero, tra gli altri, uno dei capi ultras nerazzurri, Marco Ferdico, molto legato ad Antonio Bellocco. Che, come si ricorderà, è lo 'ndranghetista ucciso il 4 settembre da Andrea Beretta, anche lui al vertice della curva nerazzurra e in carcere per omicidio.