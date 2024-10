Milan, senti Albertosi: “Fonseca? Si è visto chiaramente che …”

Su cosa avrebbe fatto al posto di Fonseca con i giocatori che non hanno rispetto le indicazioni sui rigori: «Ai miei tempi se c’era uno che calciava il rigore al posto del giocatore incaricato a farlo, l’allenatore lo toglieva subito e ne faceva entrare un altro. Serviva un intervento immediato per far capire chi comanda: su quello Fonseca ha sbagliato. Theo Hernández e Tammy Abraham? Impensabile comportarsi così senza il permesso del proprio allenatore: significa che qualcosa non funziona all’interno dello spogliatoio».

Sulle difficoltà di questo Milan: «Fonseca l’ho visto in confusione. Togliere Christian Pulisic e Rafael Leão, che sono i due migliori giocatori offensivi, quando sei in svantaggio e devi rimontare è una scelta senza senso. Mi è sembrata la mossa di un allenatore che non sa più cosa fare …».

Su Leão sempre discontinuo: «Leão è questo ormai: un giocatore forte che va a corrente alternata. A volte è incontenibile, a volte non tocca la palla per 20 minuti …».

"Fonseca in confusione. Punterei su Allegri: conosce l'ambiente" — Sul vero top player del Milan: «Non ho dubbi: Mike Maignan. Il portiere francese da anni ha un rendimento elevatissimo e le sue parate valgono diversi punti in più ogni campionato».

Su Theo in crisi: «È un giocatore troppo umorale come Leão. Quest’anno non lo riconosco più: con Stefano Pioli era l’iraddidio sulla fascia; mentre adesso mi sembra spento. Come se fosse scarico e svuotato: non so se è successo qualcosa con l’allenatore o è la questione del contratto, ma sulla fascia non vola più come prima».

Su Fonseca a rischio esonero e Maurizio Sarri, Igor Tudor, Massimiliano Allegri ed Edin Terzic come possibili sostituti: «Non sono dentro il club, ma qualcosa non quadra. Il cambio di allenatore potrebbe dare una scossa e aggiustare le cose. Tra i nomi che circolano sicuramente il migliore è quello di Allegri, che conosce bene l’ambiente ed è quello con più esperienza. Max ha fatto bene dappertutto nella sua carriera e sa come sistemare le situazioni più complesse. Sicuramente non andrei su un altro straniero, anche perché in Italia fanno sempre fatica …».

Sul consiglio che darebbe a chi calcia i rigori: «Ormai tutti i portieri battezzano un angolo e si buttano: per segnare basta tirare centrale e fai sempre gol». LEGGI ANCHE: Milan, Cassano senza filtri: “Furlani non capisce nulla. Tomori osceno. Fonseca …” >>>