Moratti sul derby: “Non me l’aspettavo, ma il Milan ha vinto giocando bene”

In un'intervista a Libero, l'ex presidente dell' Inter , Massimo Moratti , ha commentato il derby perso dai nerazzurri contro il Milan . Ha dichiarato: "Vedo la partita contro il Milan come un promemoria su quanto il calcio possa essere pericoloso e imprevedibile. Questo evento non mi fa pensare che le forze in campo siano cambiate."

Ha già digerito le scorie di questo derby?

"Non me lo aspettavo e penso che nessuno lo avrebbe previsto, nemmeno tra giocatori, società e tifosi. Il Milan ha meritato la vittoria giocando bene, ma questa sconfitta potrebbe rivelarsi positiva per l'Inter. Siamo all'inizio della stagione, quindi non è così grave perdere qualche punto; il ko nel derby può aiutare la squadra a capire quale sia la mentalità giusta da adottare a certi livelli. La squadra è presente, è molto forte, e anche l'allenatore è molto capace. Lo hanno dimostrato tre giorni prima del derby, a Manchester. Non c'è motivo di demoralizzarsi, a condizione che questa sconfitta serva da lezione. Il calcio non ti consente mai di sentirti sicuro del risultato".