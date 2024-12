Milan, Ravezzani: “Fonseca, sconfitta umiliante”. E consiglia l’esonero

"Fonseca ha scelto il peggiore dei modi di perdere. Una sconfitta umiliante, l'Atalanta ha soverchiato i rossoneri. Ibrahimovic e Fonseca hanno promesso un Milan dominante che è stato dominato, è imbarazzante per i tifosi. Fuori Pulisic, Fonseca non ha messo in campo un attaccante, ma Loftus-Cheek, un giocatore anonimo. Fonseca ha fallito perché non ha dato il gioco tanto promesso. Ibrahimovic ha sbagliato la decisione iniziale. Un Milan costruito in modo approssimale. Il curriculum di Ibrahimovic era pari a zero e zero sta dando. Il Milan è a sei punti dalla Champions League un problema enorme. Senza Champions dovrai vendere pezzi importanti. Il Milan non si è voluto affidare a Conte o un a un super dirigente. Questi sono i risultati. Bisogna intervenire ora: Fonseca riesce a portare al quarto posto questa squadra? Io non credo, spero di essere smentito. Se non si trova l'alternativa concreta a Fonseca il rischio è di avere una primavera deprimente e un'estate con le cessioni". LEGGI ANCHE: Milan, addio sogni di gloria. Limiti evidenti. Colpe dell'arbitro e del VAR...