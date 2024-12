Sull'arbitro: "Io sono sempre stato zitto e non ho mai parlato dell'arbitro, ma tutti parlano e hanno ragione. E oggi tocca a me. Il primo gol è fallo. Ma è in generale come l'arbitro ha diretto la partita. E non è solo da oggi. In questo momento non c'è rispetto per il Milan. Contro gli altri club c'è sempre un dubbio, con noi no. Io non ho paura di dire queste cose. Manca il rispetto per il Milan. Una situazione come questa cambia la partita, anche perché abbiamo cominciato con un gol che non è legale. Tutte le settimane ci succede. Questo arbitro ha fatto il VAR contro l'Udinese e andate a guardare quello che è successo. Io non ho dormito perché avevo paura di questo arbitro".