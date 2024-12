Pagelle Atalanta-Milan 2-1: Emerson Royal rovina tutto, bene Rafa Leao

PAGELLE ATALANTA-MILAN - Oggi era probabilmente una delle partite più difficili della stagione finora. Per il Milan sembrava un esame di maturità, dopo le belle cose viste contro Empoli e Sassuolo prima di questa partita. Al di là del risultato, si può dire che sia superato. I rossoneri approcciano con la testa giusta, lottando su ogni pallone, gestendo bene il possesso e trovando anche trame piacevoli. L'intensità vista nelle partite precedenti, c'è ancora. I bergamaschi però passano in vantaggio, immeritatamente e forse anche ingiustamente: c'è fallo di De Ketelaere, proprio lui, su Theo Hernandez. Il Milan però non si scompone e, anzi, trova il gol del meritato pareggio con Morata, dopo una bella azione in verticale. Poi a fine primo tempo si fa male Pulisic, che deve uscire. Da quel momento i rossoneri fanno fatica a uscire.