Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.
INTERVISTE
Allegri su Thiaw: “Dispiace che sia andato via, il mercato è così”
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole a Sky Sport. Il punto sul mercato
Allegri: "Thiaw è andato via, ma il mercato è questo. Leao deve alzare il livello"—
Su Leao e Thiaw: "Dispiace che Thiaw sia andato via. Il mercato è questo bisogna accettarlo e continuare a lavorare. La società lavora. Leao come tutti gli altri ha alzato il livello dell'attenzione. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Bisogno sfruttarle meglio con più cattiveria. Ora inizia la stagione vera".
