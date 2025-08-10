Pianeta Milan
Allegri su Thiaw: “Dispiace che sia andato via, il mercato è così”

Massimiliano Allegri AC Milan amichevole Leeds-Milan 1-1
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole a Sky Sport. Il punto sul mercato
Alessia Scataglini
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Allegri: "Thiaw è andato via, ma il mercato è questo. Leao deve alzare il livello"

Su Leao e Thiaw: "Dispiace che Thiaw sia andato via. Il mercato è questo bisogna accettarlo e continuare a lavorare. La società lavora. Leao come tutti gli altri ha alzato il livello dell'attenzione. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Bisogno sfruttarle meglio con più cattiveria. Ora inizia la stagione vera".

 

