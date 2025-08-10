Amichevole Leeds-Milan, le parole di Allegri: “Mi sono stupito di Jashari”

Le parole di Allegri su Jashari, Gimenez ed Estupiñán

Jashari ha esordito con la maglia che ha sempre sognato di indossare. Un primo impatto positivo, confermato dalle parole di Allegri riportate da La Gazzetta dello Sport: "Ho avuto pochi giocatori senza umiltà e intelligenza e di sicuro Modric e Jashari sono l'opposto. Mi sono meravigliato per come ha giocato Ardon, perché ha lavorato poco con la palla e si è allenato quasi sempre da solo". In effetti, l'estate del centrocampista svizzero è stata particolare. Durante tutta la trattativa tra Milan e Bruges, il ragazzo si è allenato individualmente e non ha mai preso parte ad amichevoli o partite ufficiali della squadra belga.