Amichevole Leeds-Milan, le parole di Allegri: "Mi sono stupito di Jashari"

Amichevole Leeds-Milan, le parole di Allegri: “Mi sono stupito di Jashari”

Massimiliano Allegri AC Milan amichevole Perth Glory-Milan 0-9
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni di Massimiliano Allegri al termine dell'amichevole Leeds-Milan
Massimiliano Allegri si è mostrato abbastanza soddisfatto ai microfoni dei giornalisti al termine dell'amichevole Leeds-Milan. A Dublino i rossoneri hanno pareggiato 1-1, schierando una formazione piena di giovani e di seconde linee. Tra i titolari è spiccato Ardon Jashari, il grande protagonista di questo calciomercato estivo rossonero.

Le parole di Allegri su Jashari, Gimenez ed Estupiñán

Jashari ha esordito con la maglia che ha sempre sognato di indossare. Un primo impatto positivo, confermato dalle parole di Allegri riportate da La Gazzetta dello Sport: "Ho avuto pochi giocatori senza umiltà e intelligenza e di sicuro Modric e Jashari sono l'opposto. Mi sono meravigliato per come ha giocato Ardon, perché ha lavorato poco con la palla e si è allenato quasi sempre da solo". In effetti, l'estate del centrocampista svizzero è stata particolare. Durante tutta la trattativa tra Milan e Bruges, il ragazzo si è allenato individualmente e non ha mai preso parte ad amichevoli o partite ufficiali della squadra belga.

Un altro protagonista del match contro il Leeds è stato Santiago Gimenez. Con semplicità, l'allenatore rossonero ha dichiarato: "Il centravanti più che giocare bene deve fare gol e Gimenez ha fatto gol, quindi sono contento". L'ultimo commento riferito a un singolo è stato dedicato al nuovo terzino sinistro del Milan: "È già cresciuto molto. Non è facile all'inizio quando si cambia paese e campionato...Estupiñán ha fatto una bella partita e su di lui non abbiamo alcun dubbio".

I commenti sul suo nuovo Milan

Allargando la prospettiva alla prestazione dell'intera squadra, ha detto: "Abbiamo tenuto una bella energia. Volevo vedere la condizione dei ragazzi e non è andata male. Ora abbiamo subito un'altra partita contro il Chelsea e sarà un'altra prova interessante per continuare ad alzare il nostro livello".

I 'Blues' saranno il quarto club di Premier League sfidato durante l'estate. Insomma, un precampionato in salsa inglese. Queste amichevoli hanno dato già una precisa idea ad Allegri rispetto alla qualità della rosa? Ecco la sua risposta: "Mi hanno sempre insegnato che i giocatori vanno allenati prima di dare i giudizi. Momentaneamente abbiamo lavorato bene, non bisogna però fare troppi pensieri di grandissimo entusiasmo. Dobbiamo lavorare tenendo grande equilibrio, dovrà essere la nostra forza. Il campionato non si vince o non si perde in una partita".

Ad Allegri, ovviamente, piace molto di più vincere. E infatti: "C'è da migliorare e lavorare, da portare avanti condizione fisica e convinzione mentale. Non bisogna esaltarsi troppo, la normalità per il Milan deve essere vincere le partite".

