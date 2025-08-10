Milan, Estupinan fatica ancora: piano con le sentenze. Anche Allegri ...

Milan, Estupinan ha giocato da titolare contro il Leeds. Per il terzino sinistro una partita leggermente più positiva contro una squadra comunque di Premier League. Il difensore, però, continua a sbagliare troppo, anche passaggi facili e scelte non difficili. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato la sua prestazione. Ecco la sua pagelle e il suo voto secondo la nostra redazione. PROSSIMA SCHEDA