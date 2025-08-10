Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.
Allegri su Modric: “E’ arrivato da dieci giorni deve lavorare”
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole a Sky Sport. Il punto sul mercato
Allegri: "Modric? Doveva giocare 30 minuti ma ho cambiato i piani"—
Su Modric: "E' arrivato da dieci giorni deve lavorare. Doveva giocare 30 minuti, con l'espulsione ho cambiato i piani. Deve migliorare la condizione".
