Allegri su Modric: “E’ arrivato da dieci giorni deve lavorare”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole a Sky Sport. Il punto sul mercato
Alessia Scataglini
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Allegri: "Modric? Doveva giocare 30 minuti ma ho cambiato i piani"

Su Modric: "E' arrivato da dieci giorni deve lavorare. Doveva giocare 30 minuti, con l'espulsione ho cambiato i piani. Deve migliorare la condizione".

 

