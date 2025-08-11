Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole a Sky Sport:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Allegri dopo il 4-1: “Non è un disastro, impariamo dagli errori.”
INTERVISTE
Allegri dopo il 4-1: “Non è un disastro, impariamo dagli errori.”
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Chelsea-Milan 4-1. Ecco le sue parole a Sky Sport. Il punto sul mercato
Allegri: "La sconfitta non è un disastro, ora inizia la stagione che conta"—
LEGGI ANCHE: Milan, chi è il profilo più adatto per sostituire Thiaw? Ecco l’analisi
Sulle aspettative dopo questo 4-1: "Non è un disastro. Bisogno imparare da certe sconfitte. La nostra forza dev'essere la compattezza. Bisogna migliorare i dettagli, specialmente sui palloni inattivi. Ora inizia la stagione che conta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA