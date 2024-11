Milan, Fonseca: “Subito facile capire la dimensione del club” | PM NEWS

Il Milan festeggia in questo 2024 i 125 anni di storia: in uno degli eventi presenti anche Matteo Gabbia e Paulo Fonseca

In questo 2024 il Milan festeggia i 125 anni di storia. Nel corso di uno degli eventi organizzati per celebrare questo anniversario erano presenti anche Paulo Fonseca e Matteo Gabbia , oltre al presidente Paolo Scaroni . I tre erano al flagship store di via Dante. Ecco le parole dell'allenatore portoghese dal nostro inviato sul posto Stefano Bressi .

"Quando sono arrivato a Milanello è stato facile capire la dimensione del club. Ho sempre seguito il Milan quando ero piccolo e stavo in Portogallo, è difficile dimenticarsi il Milan dei grandi campioni. Sono tanti, ma mi ricordo di quando il Milan vinceva in Europa". LEGGI ANCHE: Milan, Camarda non brillante: sì, ma non bisogna commettere questo errore