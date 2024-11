Lione, il proprietario: “Sei giocatori via a gennaio”. Il Milan gongola?

John Textor, proprietario del Lione, ha parlato dei giocatori che potrebbero partire in futuro: il Milan ne può approfittare?

John Textor, proprietario del Lione, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, soffermandosi in particolare sui calciatori che potrebbero dire addio nel prossimo futuro e che il Milan potrebbe pensare, a questo proposito, di prendere. Nella giornata di ieri è infatti giunta la notizia della retrocessione dello storico club francese con tanto di stop al mercato. Questo a causa della grave crisi finanziaria in cui versa la società.