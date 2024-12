Milan, Fonseca: “Gasperini? E’ unico. Un lavoro grandissimo”

Milan, Fonseca: grande attestato di stima per Gasperini. Le sue parole

"Non ho personalmente voglie speciali. Sono il primo a dire che Gasperini è unico. Dobbiamo riconoscere il lavoro che sta facendo, grandissimo. Ho grande ammirazione per lui, niente di personale. Se ha vinto 3 partite con me e ne ho pareggiata solo una non c'è nulla. Ho voglia di vincere come tutte le altre. Non ho voglia di dimostrare nulla di personale. Dobbiamo riconoscere il merito degli altri".