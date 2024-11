Pescara-Milan Futuro 4-1: confusione totale del Milan, delude Coubis

La partita tra Pescara e Milan Futuro si è conclusa con una netta vittoria per i padroni di casa, che si sono imposti per 4-1.

La partita tra Pescara e Milan Futuro si è conclusa con una netta vittoria per i padroni di casa, che si sono imposti per 4-1. Il Milan Futuro ha lottato ma ha mostrato diverse lacune difensive e difficoltà in fase offensiva. Nonostante un paio di buoni interventi da parte di Torriani, il portiere rossonero, la squadra non è riuscita a contenere l'assalto del Pescara, che ha sfruttato le disattenzioni della difesa milanista per costruire il proprio vantaggio.