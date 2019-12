Verso Atalanta-Milan: difesa, ancora Musacchio-Romagnoli. Ma da gennaio …

NEWS MILAN – Domenica 22 dicembre, alle ore 12:30, al ‘Gewiss Stadium‘ di Bergamo, si disputerà Atalanta-Milan, ‘lunch match’ della 17^ giornata di campionato, ultimo turno di Serie A del 2019 prima della pausa natalizia e dell’arrivederci al nuovo anno.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si troverà alle prese con la sostituzione di Theo Hernández, squalificato, al cui posto dovrebbe giocare il suo ricambio naturale, Ricardo Rodríguez. La squalifica di Lucas Paquetá, invece, priverà l’allenatore emiliano ‘soltanto’ di una soluzione in più in panchina, giacché, al momento, il terzetto titolare a centrocampo è composto da Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura.

In difesa, una certezza. Anche in Atalanta-Milan, infatti, Pioli riproporrà la coppia centrale Mateo Musacchio-Alessio Romagnoli, con il coriaceo difensore argentino di passaporto spagnolo al fianco del capitano rossonero, nonostante Mattia Caldara (ex di giornata, e che proprio dall’Atalanta è corteggiato per un ‘ritorno al futuro’ nella sessione invernale di calciomercato) abbia ormai messo alle spalle qualsiasi guaio fisico.

Proprio il mercato di gennaio 2020 potrebbe stravolgere, però, gli equilibri difensivi in casa rossonera. L’infortunio serio, e la conseguente operazione, che hanno costretto ai box Léo Duarte imporrà al Milan di reperire un nuovo centrale. Dopo aver a lungo inseguito Merih Demiral, classe 1998, centrale turco della Juventus, di recente rivalutato e schierato con maggior continuità da Maurizio Sarri, il Diavolo si è tuffato su Jean-Clair Todibo, classe 1999, francese del Barcellona che potrebbe arrivare a condizioni di favore.

Un po’ perché Milan e Barça sono club amici (ieri presentato ufficialmente ‘Legends of Style‘, il tour internazionale congiunto delle Leggende rossonere e blaugrana per i 120 anni delle società), un po’ perché i catalani hanno bisogno di valorizzare il loro giocatore, prospetto di talento che scende in campo con il contagocce. Qualora Todibo svestisse la maglia del Barcellona per indossare quella del Milan, però, per Pioli arriverebbe il tempo delle scelte. Già, perché l’ex Tolosa arriverebbe in rossonero per giocare con continuità. Ed, al contempo, si troverebbe la concorrenza di uno scalpitante Caldara, che non vorrebbe perdere il giro di Euro 2020.

In tutto questo turbinio di potenziali centrali titolari, dando per intoccabile, naturalmente, capitan Romagnoli, si colloca Musacchio, spesso sottovalutato da tifosi ed addetti ai lavori. L’ex Villarreal è difensore solido, di sostanza, di affidabilità e leadership. Sebbene, ogni tanto, possa accusare qualche passaggio a vuoto, spesso ha salvato la situazione in casa Milan grazie alla sua concretezza, al senso della posizione ed all’esperienza. Non sarà appariscente, forse, ma si rivelerebbe davvero una buona scelta spedirlo in panchina? Ai posteri l’ardua sentenza.

Intanto, sempre sul fronte mercato, sembra complicarsi, terribilmente, la trattativa per il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Per le ultime sullo svedese, continua a leggere >>>

