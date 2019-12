Milan – Bennacer: piccolo passo indietro, ma sull’algerino non ci sono dubbi

ULTIME NEWS MILAN – Minuto 41′ di Milan-Sassuolo: i tifosi sono pronti ad esplodere di gioia ma il loro grido viene strozzato in gola da un’ingenuità colossale. L’episodio in questione è il gol sbagliato da Ismael Bennacer. Dopo un’incomprensione tra i giocatori neroverdi, l’algerino ha avuto la possibilità di sbloccare il match grazie ad una progressione in campo aperto. Saltato Pegolo, Bennacer si è trovato la porta spalancata ma ha tardato quel tanto che è bastato per permettere a Georgios Kyriakopoulos di rimontarlo e di negargli la gioia del gol.

Nel corso della partita, l’ex Empoli si è reso protagonista di altre imprecisioni in mezzo al campo in fase di costruzione che, unite all’episodio sopra citato, hanno aumentato il disappunto dei tifosi. Una prestazione al di sotto della sufficienza che però non può gettare fango su un giocatore che, nelle ultime uscite, ha dominato con personalità la sua zona di competenza. Contro i neroverdi, Bennacer ha però recuperato una miriade di palloni, stroncando sul nascere molte sortite offensive avversarie. Un dettaglio da non trascurare per un costruttore di gioco puro come lui.

Una partita in chiaroscuro dunque, ma Bennacer non è da mettere sotto la lente d’ingrandimento. Il numero 4 rossonero è ancora un giocatore giovane, che ha margini di crescita enormi. Un classe 1997 che, da protagonista, ha vinto già un trofeo importantissimo: vale a dire la Coppa d’Africa con la sua Nazionale, laureandosi inoltre miglior giocatore della competizione. La personalità di certo non gli manca, lo si tocca con mano costantemente. Spesso Bennacer effettua dribbling e giocate complicate anche a ridosso della propria area di rigore, a testimonianza di una consapevolezza che non può che far bene alla sua crescita. Una partita storta capita anche ai più grandi; è successo anche a Bennacer, che sta lavorando tanto per diventare uno di loro. Intanto l’attacco del Milan sta vivendo un pessimo momento: ecco i numeri della crisi, continua a leggere >>>

