Milan, Theo Hernandez cresce sempre di più: che peccato la squalifica

ULTIME NEWS MILAN – Non più una sorpresa ma una piacevole conferma che si rinforza sempre più partita dopo partita. Theo Hernandez è di gran lunga il miglior giocatore di questa prima parte di stagione per il Milan. Eppure in pochi a inizio stagione pensavano potesse fare questo exploit. Il francese, dopo aver trascorso le giovanili tra le fila dell’Atletico Madrid, è stato acquistato dall’Alavés prima e dal Real Madrid poi. Le Merengues dimostrano di non credere abbastanza nel giocatore, cedendolo in prestito alla Real Sociedad. Dopo 24 presenze e un gol realizzato, Theo Hernandez fa ritorno al Real Madrid che, ancora non convinto del giocatore, lo cede al Milan per una cifra pari a 20 milioni di euro.

Un background che legittimava i dubbi dei rossoneri, che non capivano il perché Paolo Maldini si fosse fiondato personalmente in Spagna per convincerlo. Dopo 13 presenze al Milan, condite da 4 gol (quasi 5) ormai non si può che inchinarsi alla lungimiranza dell’ex capitano rossonero. Theo Hernandez rappresenta tutto ciò che c’è di buono in un terzino: corsa dirompente, abbinata ad una fisicità che gli permette di farsi largo tra le maglie avversarie e di essere sistematicamente pericoloso. Un difetto? Sulla fase difensiva c’è ancora da lavorare, il numero 19 rossonero predilige la fase offensiva ma bisogna fare ancora qualcosa per trasformarlo in un giocatore perfetto.

I due gol subiti a Bologna sono stati causati da lui: il primo per un’autorete, il secondo per aver atterrato in area Riccardo Orsolini. C’è da lavorare dunque, ma il giocatore c’è eccome. Contro il Sassuolo, Theo Hernandez ha ancora una volta confermato tutto ciò che di buono ha fatto vedere finora: a tratti si è dimostrato imprendibile, come in occasione della cavalcata nei minuti finali in cui ha rischiato di far venire giù San Siro. Contro l’Atalanta non ci sarà a causa di un’ammonizione evitabile e la sua assenza si farà di certo sentire tantissimo. Ricardo Rodriguez, che con ogni probabilità lo sostituirà, ha tutt’altre caratteristiche, più difensive e meno votate all’attacco. Ci sarà dunque da trovare altre soluzioni a cui Stefano Pioli lavorerà in settimana, che non prevederanno l’estro e la forza fisica di Theo Hernandez.

Una variabile fondamentale per il Milan, che aspetta con ansia il suo ritorno in campo. Intanto Daniele Massaro conferma l’intenzione della dirigenza di puntare forte su Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android