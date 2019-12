Massaro: “Boban e Maldini stanno lavorando per Ibrahimovic”

NEWS MILAN – Questa mattina, all’evento ‘Legends of Style‘, appuntamento nel centro di Milano per celebrare il 120° compleanno di due club storici ed amici quali Milan e Barcellona, era presente anche Daniele Massaro, ex calciatore rossonero ed oggi ‘brand ambassador‘ del club rossonero.

Per l’occasione, Massaro ha concesso una breve intervista ai microfoni di ‘Sport Mediaset‘, concentrandosi, in particolare, sulla trattativa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per un possibile ritorno del centravanti svedese, classe 1981, in rossonero dopo l’esperienza già maturata tra il 2010 e il 2012, conclusa con uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana nel palmarès, nonché 56 gol in 85 gare.

“Ibrahimovic gioca da due anni in un campionato che non ha i ritmi di quello italiano e di nessun altro campionato europeo competitivo, fisico e reattivo – ha esordito Massaro -, quindi bisogna vedere cosa deciderà di fare. Zvonimir Boban e Paolo Maldini stanno lavorando per questo, per capire se ha le motivazioni giuste per venire al Milan”.

Allo stesso evento ha parlato anche un grande ex di Milan e Barcellona, il ‘metronomo’ Demetrio Albertini, che si è soffermato sullo svedese: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

