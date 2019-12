Boban: “Milan e Barcellona condividono gli stessi valori”

NEWS MILAN – Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, ha parlato ai cronisti presenti all’evento Legends of Style, organizzato per celebrare le storie di due club importanti come Milan e Barcellona.

“Voglio ringraziare il Barcellona e siamo felici che una delle nostre leggende, Albertini, guiderà questo progetto – dice Boban -. I due club hanno gli stessi valori, hanno dimostrato di avere una classe, un’idea di gioco speciale. Si reinnamorano dei loro colori ogni giorno e Milan e Barcellona lo dimostrano ogni giorno. Sono legati da tante cose. Noi siamo legati storicamente alla prima coppa dei campioni Berlusconiana. Noi ci ricordiamo con grande piacere anche la finale del 1994, contro un club che rispettavamo tantissimo. Anche quella rimane con un tassello importante della nostra storia”. Intanto il Milan si schiera contro la Lega Calcio. Ecco il motivo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android