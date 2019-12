Razzismo, il Milan contro la Lega calcio: “Totale disaccordo per le scimmie”

NEWS MILAN – Ha fatto molto discutere la scelta della Lega Calcio di esporre nella propria sede a Milano un’opera composta da tre quadri raffiguranti tre scimmie come simbolo della lotta al razzismo. Il Milan, da diverso tempo in prima linea contro questo cancro del nostro calcio, è in totale disaccordo con questa scelta, così come ha scritto chiaramente sul proprio account ufficiale Twitter: “L’arte può essere forte, ma siamo in totale disaccordo nell’utilizzare l’immagine delle scimmie come icona per la lotta al razzismo e siamo sorpresi dalla totale carenza di condivisione”.

INTANTO IN CASA MILAN TIENE BANCO IL RINNOVO DI UN CALCIATORE, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android